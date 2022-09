São Vicente: Desiludido com “barreiras impostas pelas instituições” jovem empreendedor fecha agência de modelos no país

22/09/2022 07:46 - Modificado em 22/09/2022 07:46

Após denunciar situações de modelos cabo-verdianos com problemas de vistos para trabalhos internacionais, para marcas famosas Kévin Daniel, da Agência Kedadus models, saturado com a falta de oportunidades e estrangulamento de jovens empreendedores no país, anunciou que já fechou as portas da sua agência. “Estou cansado e não é de corpo, é de alma, pois neste país os sonhos são constantemente atropelados”, escreveu o também estilista.

O desabafo foi feito pelo jovem mindelense que, também encerrou a conta da agência nas redes sociais, terminando assim uma etapa. É com imenso pesar e com muita dor, ver todos esses anos de luta escapando pelas mãos…”.

A Agência Kedadus models foi criada em São Vicente, em Novembro de 2015, inicialmente com o nome de Models&Faces CV, começou a sua internacionalização em 2020. E rapidamente, conforme o seu fundador, tornou-se uma das maiores agências do país com reconhecimento e prestígio internacional. Considerava-a “a maior agência do arquipélago”, por ter modelos a representar Cabo Verde em outros países.

No mercado da moda em Cabo Verde há 12 anos, diz que o seu objectivo sempre foi lutar para levar e elevar o nome do país o mais longe possível. E trabalhou muito para isso, salientou.

Entretanto, desacreditado no país que vive, “um país que aprisiona o sonho dos jovens”, e que não cria a mínimas condições e evolução, relembra que construiu a sua microempresa com muito esforço e com o dinheiro poupou para tal, na expectativa de estar entre as melhores agências do mundo, um dia.

“Estou num país onde os pequenos não são valorizados, onde o internacional tem mais poder, onde quem vem de fora se estende o tapete e eu que como todos eles pago os meus impostos, trabalho limpo e não molho a mão de ninguém para conseguir aquilo que quero, não sou nada”, continuou.

Afirma que após vários anos no mercado, praticamente a lutar contra todos os obstáculos, e que a saída de modelos da sua agência de modelo para fora, tem sido um autentico demolidor de sonhos, não só da sua agencia, mas também dos jovens modelos que vêem os seus sonhos definharem, porque não consegue enviar modelos para os clientes que são essencialmente internacionais.

“Não tenho apoio quando a matéria é visto, dado que a Kedadus é uma agência de modelos internacional”.

Por isso em tom não de derrota, mas principalmente de desilusão pelas instituições que “não respeitam o trabalho e sonho das pessoas”, declarou que está saindo de cena.

E para isso escolheu a data do seu aniversário, 21 de Setembro.

Uma das situações que mais o deixou triste, foi ver uma das modelos que representa, após ser requisitado para abrir o desfile da Alta-costura da Dolce & Gabana, em Itália, e posteriormente ser escalada em exclusivo para desfilar na Prada, perder e-ccomerces, trabalhos para as revistas de moda Elle, Cosmopolitan, ficar sem ser fotografado por grandes nomes da fotografia internacional, perder a oportunidade de mostrar Cabo Verde”.

Portanto considera que isso é revoltante. “Meus modelos, meus filhos, meus pupilos, infelizmente, já não posso lutar mais, chega uma hora que a razão fala mais alto e temos que mudar o caminho”, concluiu o jovem, que anunciou ainda a sua saída definitiva dos palcos da moda.

EC