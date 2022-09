Governo já conseguiu mobilizar mais de 50% do montante necessário para as medidas de mitigação da crise – Olavo Correia

21/09/2022 22:27 - Modificado em 21/09/2022 22:28

O vice-primeiro-ministro disse hoje que o Governo já conseguiu mobilizar, junto de parceiros, mais de 50% dos 8,8 milhões de contos para a implementação das medidas de políticas públicas de mitigação do impacto da guerra na Ucrânia.

“Essas medidas representam perto de 8,8 milhões de contos no total, mais de 15 por cento (%) do Orçamento Global de 2022 e é mais de cinco por cento da riqueza nacional”, disse o também ministro das Finança e do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital em conferência de imprensa de balanço da reunião do Gabinete de Crise sobre a implementação das medidas de mitigação adoptadas pelo Governo nos sectores da economia, energia e agro-alimentar.

“Nós já temos, até este momento, engajado como prometido, em termos de medidas de políticas públicas nesses sectores todos, mais de 50% desse valor referido. Ou seja, cerca de quatro milhões de contos já comprometidos do ponto de vista da intervenção do Governo”, disse.

Por isso, completou, toda a afirmação em como as medidas que o Governo tomou não estão a ter impactos na economia cabo-verdiana, “são falaciosas, não têm correspondência com a realidade e não estão a olhar para o resultado global de intervenção do Governo”.

“Nós estamos a analisar este quadro de forma permanente, de forma quotidiana para, em função da evolução do quadro internacional e nacional, podermos tomar novas medidas. Estamos a viver um momento desafiante para Cabo Verde e para o mundo. Três crises gravíssimas nos últimos anos de forma consecutiva com impactos tremendos na gestão global da economia cabo-verdiana, mas também nas famílias e nas empresas”, referiu.

Olavo Correia disse estar confiante de que Cabo Verde irá conseguir mobilizar o restante, apesar do contexto difícil.

Inforpress