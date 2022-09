Inter-Ilhas Futsal Cup: Pavilhão Váva Duarte vai receber em outubro “o maior evento de futsal nacional”

21/09/2022 13:49 - Modificado em 21/09/2022 13:49

O movimento “Juntos pela Oficialização do Futsal em Cabo Verde” realiza de 8 a 15 de Outubro, na Cidade da Praia, o Inter-Ilhas Futsal Cup, numa competição que espera contar com as selecções de todas as ilhas.

De acordo com a organização, o formato da competição vai ser de três grupos constituídos por três equipas, apurando para as meias-finais o vencedor de cada grupo e o melhor segundo classificado.

O sorteio do Inter-Ilhas Futsal Cup acontece na próxima sexta-feira, 23, às 17h, na sala de reuniões do pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia.

Durante a semana do inter-Ilhas acontece futsal week com a realização de um workshop sobre a modalidade e a sua maior e melhor projecção no panorama internacional. “Pretendemos fazer uma grande festa do futsal nacional, promovendo o intercâmbio entre jovens e manifestações culturais típicas de todas as ilhas do arquipélago”, aponta a organização.

Criado a 16 de Julho de 2021, o movimento “Juntos pela oficialização do futsal em Cabo Verde” pretende sensibilizar os jovens para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.

O Gimno Desportivo Váva Duarte recebe durante durante uma semana esta competição que a organização considera ser “o maior evento de futsal nacional”.

Os melhores árbitros, atletas, treinadores e dirigentes nacional estarão reunidos numa autêntica festa do futsal.

No tocante a seleção de São Vicente, ja está nomeada a equipa tecnica da seleção futsal para o Inter-ilhas Futsal Cup, entre eles o preparador físico e elegivel ainda como jogador, Valdemar “Vaduca” Soares; Gastão Gomes, treinador e Kevin “Té” Pereira, que é o treinador Adjunto.

Inforpress