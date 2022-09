Documentário sobre Cesária Évora estreia em outubro nas salas de cinema em Portugal

21/09/2022 13:44 - Modificado em 21/09/2022 13:44

Depois da sua estreia no Festival SXSW e no IndieLisboa, o documentário “Cesária Évora” da realizadora, Ana Sofia Fonseca chega às salas de cinema de Portugal no próximo dia 27 de Outubro.

“Cesária Évora” acompanha as lutas e o sucesso da Diva dos Pés Descalços, da privacidade de casa para os camarins do mundo, com imagens de arquivo — algumas inéditas e outras raras — e testemunhos únicos, conforme noticia o portal português Comunidade Cultura e Arte.

Para a realizadora Ana Sofia Fonseca, a importância de fazer um filme sobre uma mulher africana “tão incrível” veio há dez anos, depois do funeral da Cesária, após vários questionamentos.

“Fiquei do lado de fora da minha casa e vi a tristeza nos olhos das pessoas. Naquele momento, comecei a pensar: quantos filmes existem sobre mulheres negras, com mais de 50 anos, morando em África, que se tornaram um ícone internacional e conseguiram mudar um país? Como uma mulher negra, pobre, velha e com peso a mais, conseguiu ter sucesso numa indústria obcecada pela beleza e juventude?”, questionou a realizadora.

Como jornalista, Ana Sofia Fonseca há 20 anos conta histórias de pessoas, principalmente mulheres, muitas vindas de África. E para a mesma, Cesária é a “narrativa perfeita — uma mulher que desafiou o destino e quebrou todos os preconceitos”.

Trabalho de pesquisa, o filme é resultante dos diversos contextos sociais e políticos da vida de Cesária, abordando temas universais como liberdade, igualdade racial e de género, ilustrados por imagens de arquivo, muitas desconhecidas, gravações originais e testemunhos únicos das pessoas, como a neta Janete Évora e o antigo manager José da Silva, que conheceram a mulher por trás da lenda.

O documentário é um trabalho resultante de uma pesquisa exaustiva e rigorosa. O material de arquivo representa cerca de 85% do material na tela.

As faixas de áudio, filmes e fotografias foram gravadas em vários formatos – incluindo Super 8, U-Matic, Betacam, Hi8 e Mini DV – refletindo a incrível vida de Cesária.

A maior parte do material de arquivo são filmagens pessoais, feitas por amigos e colegas, permitindo ao espectador conhecer Cesária nas suas próprias palavras.

AC