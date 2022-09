São Vicente: Mindelo recebe mais uma edição de curtas-metragens do New York Portuguese Short Film Festival

20/09/2022 23:58 - Modificado em 20/09/2022 23:58

Centro Cultural Português do Mindelo (CCPM) apresenta mais uma vez as curtas-metragens inseridas no New York Portuguese Short Film Festival e que tem cativado o público pela diversidade temática, assegurou o director do centro.

Tal como João Branco avançou à Inforpress, o CCPM tem mantido a parceria com o organizador do festival, o Arte Institute, e volta à exibição nesta quinta-feira, 22, devido ao crescente interesse que o evento tem tido, no Mindelo, de um público que gosta “precisamente pela diversidade temática e pelo género de filmes”.

“A adesão tem sido boa, claro que esta não é uma actividade de grandes massas, mas, quem se interessa por esta linguagem do cinema, tem comparecido e apreciado”, sublinhou a mesma fonte, lembrando que as curtas-metragens exibidas podem ser de ficção, documental e até animado.

Na mostra deste ano, a XII do evento, e que acontece no Mindelo nesta quinta-feira, 22, deverão ser exibidos nove filmes de realizadores portugueses.

O NY Portuguese Short Film Festival (NYPSFF), organizado pela primeira vez em Junho de 2011, foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos.

O festival mostra o trabalho da nova geração de jovens realizadores portugueses e a ideia do Arte Institute é ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em todo o mundo.

O NYPSFF já passou por todos os continentes, 23 países e 53 cidades.

As curtas-metragens foram seleccionadas e submetidas à apreciação de um júri composto por figuras do meio cinematográfico português, brasileiro e americano, sendo estes Katha & Don Cato, Rui Simões e Zita Carvalhosa.