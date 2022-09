Dois primeiros classificados de cada grupo com lugar garantido no Europeu

20/09/2022 23:48 - Modificado em 20/09/2022 23:49

Os dois primeiros classificados dos 10 grupos de apuramento para o Euro 2024 têm lugar garantido na fase final da prova, em que já estará a Alemanha, anfitriã da competição, anunciou a UEFA.

“Os 10 vencedores dos grupos e os 10 segundos classificados qualificam-se para a fase final. As três restantes vagas serão decididas através do ‘play-off’, a ser disputado em Março de 2024”, lê-se numa nota publicada no site oficial da UEFA, após a reunião do seu Comité Executivo, que decorreu em Hvar, na Croácia.

Ao todo, 53 nações vão competir por um lugar na fase final do próximo Europeu, que terá 24 seleções, através de sete grupos de cinco e outros três com seis. As equipas serão ordenadas de acordo com o ranking geral da UEFA Liga das Nações 2022/23 e divididas em sete potes.

Na mesma nota, a UEFA confirmou a exclusão da Rússia da prova, devido à suspensão aplicada ao futebol desse país, por causa da invasão da Ucrânia.

