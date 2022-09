Oitava edição da Volta a Djeu adiada para Outubro

20/09/2022 23:53 - Modificado em 20/09/2022 23:54

O evento desportivo, Volta a Djeu, a oitava edição, com o percurso de 5200 metros em linha reta, a partir da praia da laginha, estava programada para acontecer já no próximo sábado, 24 de Setembro, foi adiado para o mês de Outubro, por questões de segurança, justificou David Monteiro, um dos mentores da iniciativa.

Após as chuvas de seis de Setembro, as enxurradas das chuvas deixou o mar sujo e consequentemente os nadadores ficaram sem treinar. E com isso os nadadores viram o seu desempenho baixar e por isso, na intenção de evitar danos físicos aos participantes, que terão uma longa travessia, a organização optou por adiar e assim dar mais tempo, para os nadadores recuperarem.

Apesar de não avançar uma data definitiva, a perspectiva é que seja na primeira semana de Outubro até lá os atletas estão em recuperação para fazer jus a competição, que tem conseguido manter-se consecutivamente nestas edições.

Na competição de 2020, em meio da pandemia da Covid-19, participaram 15 atletas entre os quais uma mulher. E no ano passado envolveu 26 nadadores. Este ano a organização espera aumentar, ou então manter o número de participantes.

Na edição de 2021, o nadador Ailton Lima, foi o vencedor da competição, com o tempo de uma hora e 46 minutos Ele que também é campeão nacional em título.

Esta prova que não é uma competição, mas um evento de natação, que tem sido organizada pela associação com colaboração da Polícia Marítima, Guarda Costeira, dos salva-vidas da Laginha e de pessoas particulares.

EC