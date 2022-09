Santo Antão: “Sharing Love” arrancou com os trabalhos de reabilitação de algumas habitações em Lagoa

20/09/2022 23:58 - Modificado em 20/09/2022 23:58

Enquadrados no projeto “Reconstruir Lagoa”, os trabalhos da Associação Portuguesa“Sharing Love” já iniciaram e cinco casas habitações na aldeia de Compainha, em Lagoa do Planalto Leste, Santo Antão, vão ser reabilitadas.

Conforme a Sharing Love, os primeiros dias de trabalho arrancaram em força e o grupo de voluntários começou afazer o levantamento de necessidades das cinco habitacoes.

“Organizou-se o material, partiram-se os beirais das casas, e a obra começou a nascer”, avançou a associação portuguesa.

A ideia é, pelo menos, recuperar (substituição da cobertura) cinco casas que estão em estado de degradação avançada, a pôr em risco a vida das pessoas.

Os trabalhos da Sharing Love têm sido feitos em parceria com comunidade local, a Associação Nova Geração de Compainha e à Câmara Municipal do Porto Novo.

A Associação Portuguesa Sharing Love celebra cinco anos da sua existência este ano e de acordo com a parceria estabelecida com a Câmara Municipal do Porto Novo, encontra-se em missão no concelho, uma equipa de Voluntários para o início de um novo projeto “Reconstruir Lagoa 22” com a reabilitação de algumas habitações no Planalto Leste.

Para além disso, os voluntários da Associação Sharing Love trouxeram consigo mais um contentor com doações que vão reforçar a loja social do município do Porto Novo.

A Sharing Love nasceu em 2017 como um projeto social, pelas mãos de duas jovens com amor ao arquipélago de Cabo Verde e sobretudo vontade de desenvolver as suas comunidades. Em 2018 é registada como associação, e até então tem vindo a crescer , fruto de todos os seus sócios e voluntários.

AC – Estagiária