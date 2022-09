Arranca no próximo sábado o Campeonato nacional de andebol sénior masculino

Após adiamentos, a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) avançou que este sábado, 24, arranca o Campeonato nacional de andebol sénior masculino e vai decorrer até ao dia 30 deste mês, no Pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia.

Este campeonato sofreu alguns adiamentos e a última data apontava para o último agosto mas este não se realizou e conforme o presidente da Federação Caboverdiana de Andebol, Tony Teixeira“mais vale tarde do que nunca”.

“Finalemnte vamos realizar o campeonato nacional e esta é a data limite para o fazer, já que o dia 1 de outubro começa a época desportiva. Entre não fazer e fazer decidimos fazer, com todos os prós e contras”.

Este responsável disse que a FCA está ciente de que há equipas que há muito tempo têm os campeonatos suspensos e há outras formações que terminaram o campeonato há poucos dias, como é o caso do Fogo.

Participam nove equipas nesta competição em representação das regiões de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Boavista, Santiago Sul e Norte, e Fogo. Maio e Brava não têm representantes.

O sorteio realizado no passado mês de Agosto pela FCA, colocou os campeões nacionais do Atlético e o campeão regional de São Vicente, Farense, no mesmo grupo.

De acordo com a calendarização, apuram-se para as meias-finais os três primeiros classificados de cada grupo, mais o melhor segundo, de entre os grupos.

O campeonato começa no próximo sábado e vai ser quase uma semana de competição com 3 jogos por dia no pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia.

Esta competição acontece de 24 a 30 deste mês, no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia, informou a federação cabo-verdiana da modalidade.

