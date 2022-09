A novidade do iPhone 14 Pro estará em todos os modelos da próxima geração

20/09/2022 11:40 - Modificado em 20/09/2022 11:40

© Apple

OiPhone 14 tem como grande novidade a Dynamic Island, uma forma que a Apple encontrou para substituir o entalhe no ecrã dos modelos Pro e que, de acordo com o analista Ross Young, poderá vir a estar presente em todos os modelos do telemóvel da Apple em 2023.

Questionado sobre um seguidor na respetiva página de Twitter, o analista da indústria de ecrãs afirmou que “a Dynamic Island é esperada nos modelos ‘standard’ no [iPhone] 15”. Todavia, Young nota que o ecrã LPTO com taxa de atualização até 120Hz deverá continuar exclusivo dos modelos Pro.

Recordar que a série iPhone 14 foi lançada oficialmente na passada sexta-feira, dia 16, pelo que a próxima geração dos telemóveis da Apple ainda estão a um ano de distância.

noticiasaominuto