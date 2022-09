Judo/Panamerican Open’2022: Medalha de bronze para Carolina Francês

A atleta cabo-verdiana Carolina Francês, conquistou a medalha de bronze, na categoria de -63, no Lima Panamerican Open’2022, que se realizou este fim-de-semana em Lima (Perú).

Carolina Francês venceu, na categoria de -63, a atleta dos Estados Unidos da América, Sara Golden.

A competição reuniu 15 países de três continentes e 132 competidores, dos quais 82 homens nas categorias -60, -66, -73, -81, -90, -100 3 +100 e 50 mulheres nos -48, -52, -57, -63, -70, -78 e +78 quilogramas.

Carlolina Francês, que reside em Portugal, no passado mês de Maio, ficou na sétima posição do Campeonato Africano de Judo, que aconteceu no Egipto.

No próximo sábado, 24, a atleta participa no Bogota Panamerican Open 2022 e a 06 de Outubro Tashkent World Championships Senior 2002, em Uzbequistão, informa a página oficial da Federação Internacional de Judo (IJF).

Inforpress