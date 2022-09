Andebol: Fernando Fernandes quer levar a seleção nacional Campeonato Africano das Nações

19/09/2022 16:06 - Modificado em 19/09/2022 16:46

O português Fernando Fernandes, é o novo selecionador da equipa de andebol feminino de Cabo Verde e tem como missão levar a nossa seleção ao Campeonato Africano das Nações, que acontece em 2024 no arquipélago.

Nasceu em Braga, foi jogador profissional e agora treinador do ABC da primeira Liga Portuguesa. Assumiu os comandos da seleção nacional feminina depois de um convite da federação cabo-verdiana de andebol que foi recebido com muita felicidade.

“Fiquei feliz quando recebi o convite. Eu já tenho algum conhecimento do andebol cabo-verdiano. Quando recebi o convite foi tentar perceber ao máximo quais as condições que poderíamos vir a ter para competir em circunstâncias da Igualdade com as outras equipas”, disse o selecionador de de 38 anos, que não hesitou em aceitar o convite do do presidente da Federação Cabo-verdiana de andebol.

O CAN 2022 joga-se em novembro no Senegal. Apesar de estar a faltar pouco mais de um mês para a competição, Fernando Fernandes não baixa a fasquia.

“A fasquia é sempre elevada e eu tenho muita ambição porque sou um treinador que gosta de colocar a fasquia muito elevada. Como costumo dizer, o sonho é do tamanho do mar, logo não podemos deixar de sonhar”, expressou.

Por isso, avançou, a equipa tecncia ja está recolher o máximo de informação possível das atletas, principalmente as que estão em Cabo Verde, tendo neste momento 35 pré-selecionadas, para de seguida selecionar as 18 que não estão presentes nos estágios darão “mais garantias extra, melhores condições para competir no Senegal”.

Fernando Fernandes teve no mês passado em Mindelo a assistir ao campeonato nacional e disse ter ficado “fascinado” com o que viu, concluindo que “o atleta caboverdiano tem aptidoes físicas que são difíceis de encontrar, por exemplo,em Portugal”.

“O aspeto que mais me chamou a atenção foi a paixão que o povo cabo-verdiano tem pelo andebol. eu não tinha esse conhecimento. Foi um bom choque. isso foi logo a primeiro impacto que eu tive daquela gente da forma como acudiu o Pavilhão.

O novo timoneiro da seleção nacional de andebol sénior feminino, Fernando Fernandes tem como desafio mediato a participação no CAN 2022 em novembro próximo no Senegal.

Entretanto, a médio prazo, o grande objetivo passa por preparar a seleção para o CAN 2024 que deverá acontecer em Cabo Verde.

Fernando Fernandes, é natural de Braga, onde nasceu a 1 de março de 1984 (38 anos), licenciado em Ciências do Desporto, mestre em ensino da Educação Física. É treinador das seniores dos academistas e, desde terça-feira, o selecionador nacional feminino de Cabo Verde.

NN/TCV