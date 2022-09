Josslyn é convidada especial dos CVMA 2022 – Organização

19/09/2022 16:08 - Modificado em 19/09/2022 16:09

A cantora cabo-verdiana Josslyn, vencedora do troféu Melhor Intérprete Feminina no ano passado, é uma das convidadas especiais da XI edição da Gala Cabo Verde Music Awards (CVMA), a ter lugar no dia 1 de Outubro, na Praia.

Considerada um “verdadeiro furacão” em palco, Josslyn, segundo a organização, levará até à Gala CVMA toda a sua energia “contagiante e a força” da mulher cabo-verdiana.

“Em palco, a “Foxy Lady” é um verdadeiro poço de energia, ritmo, musicalidade, dança e charme, dando a cada actuação um cunho muito particular, não deixando ninguém indiferente, lê-se no comunicado de imprensa.

Nascida em 1990 na ilha de Santo Antão, desde cedo a cantora deu voz a clássicos cabo-verdianos e não só, deixando claro que a música era um destino que estava reservado à “menina da ilha das montanhas”.

Participou em vários concursos de talentos locais, sempre com resultados de destaque e chegou mesmo a representar Cabo Verde num concurso pan africano na Argélia. Mas seria através da sua participação no mediático concurso Ídolos da televisão portuguesa que Josslyn se viria a afirmar no mundo musical.

Depois disso, seguiu-se uma carreira a solo, bem-sucedida, entre os ritmos da kizomba, do afrobeat e do RnB, demonstrando ser uma intérprete versátil, com uma invulgar noção de ritmo e melodia e uma identidade muito própria.

Josslyn já assinou dezenas de singles que têm sido um sucesso estrondoso e já fez várias colaborações com artistas de renome da cena cabo-verdiana como Djodje, Mika Mendes, Yasmine e Dynamo.

Inforpress