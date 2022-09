Embarcação que deu à costa de ilha Boa Vista esteve 34 dias à deriva

19/09/2022 00:22 - Modificado em 19/09/2022 00:22

Embarcação que partiu do Senegal com destino a Espanha esteve 34 dias à deriva no mar. Dos 21 migrantes a bordo, 13 acabaram por morrer.

A embarcação que deu à costa na ilha da Boa Vista com oito migrantes africanos partiu do Senegal, tinha como destino a Espanha, e esteve 34 dias à deriva no mar, informou este sábado a autarquia local.

Segundo a Câmara Municipal da Boa Vista, a embarcação foi encontrada por volta das 10h00 de sexta-feira (mais duas horas em Lisboa), com oito pessoas a bordo, que relatavam às autoridades locais, que após falha do GPS, o barco esteve 34 dias à deriva no mar.

Disseram ainda que a embarcação partiu do Senegal rumo a Espanha, inicialmente com 21 pessoas a bordo. Com o passar dos dias 13 acabaram por morrer, pelo que, os sobreviventes atiraram-nos ao mar”, informou a autarquia.

A mesma fonte indicou que todos os oito sobreviventes foram encaminhados para a Delegacia de Saúde da Boa Vista.

O presidente substituto da Câmara Municipal, Abel Ramos, disse que representantes da Associação Senegalesa dirigiram-se à Delegacia de Saúde para aguardar o resultado do quadro clínico dos sobreviventes.

Lusa