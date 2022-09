Campeonato Africano de Boxe: Nancy Moreira perdeu combate, mas garantiu medalha de prata a Cabo Verde

18/09/2022 16:33 - Modificado em 18/09/2022 16:33

A pugilista Nancy Moreira não conseguiu vencer a atleta da Argélia, este sábado, mas garantiu a medalha de prata para Cabo Verde, na sua última participação no campeonato Africano de boxe que decorreu até este domingo em Maputo, Moçambique.

A atleta cabo-verdiana ficou no segundo lugar do pódio ao ser derrotada pela argelina Icharak Chaib que foi medalha de bronze nos mundiais de Turquia.

Nancy Moreira junta-se assim ao colega atleta David Pina que na sua última participação, apesar de perder combate frente ao pugilista da Africa do Sul.

Cabo Verde termina assim a sua participação do Campeonato Africano de Boxe, tendo arrecadado duas medalhas, uma de bronze e uma de prata. As últimas competições do campeonato aconteceram este domingo, 18 de setembro.

A competição contou com a representação de 35 países, com um pouco mais de 400 atletas.

AC