Conhecidos os convocados para jogo amigável Cabo Verde/Bahrein: novidades, ausências e regresso

15/09/2022 22:29 - Modificado em 15/09/2022 22:29

O selecionador nacional Pedro Brito “Bubista” divulgou ontem quarta-feira, a lista dos 24 jogadores para o jogo de preparação com o Bahrein, marcado para 23 de Setembro próximo, com dois estreantes na convocatória e três ausências.

A partida, realiza-se às 15h, no Bahrein National Stadium, na cidade de Manama, serve de preparação os jogos de qualificação para o CAN’2023.

As novidades que atuam pela primeira vez na seleção nacional de futebol são os avançados Jojo, do Belenense SAD, da segunda liga portuguesa, e Alessio da Cruz, do KV Mechelen, da primeira liga belga. “Queremos sempre aumentar o leque de escolhas com jogadores de qualidade e os dois encaixam perfeitamente nessa lógica”, justificou o selecionador nacional.

Questionado sobre ausências de Sixten, Pico e Jovane Cabral, na anterior convocatória, Bubista respondeu que sempre foi prioridade alargar o lote de possíveis convocados e que “ninguém tem lugar garantido na seleção”. “Amamos os nossos jogadores e queremos sempre que estejam em forma para podermos ter poder de escolha”, avançou.

O jogador Kevin, para além de estar lesionado, não poderá estar presente na seleção, já que recentemente foi transferido de clube e chegou esta semana a Rússia.

O selecionador mostrou compreensível aos casos de vários jogadores que recentemente mudaram-se para clubes ao afirmar que por ser um jogo de preparação “deveríamos facilitar na adaptação no novo clube e país”.

Já o jogador Hildeberto, Bubista avançou que este tem feito “um excelente campeonato”,mas que o seu clube pediu a FCF para deixa-lo de fora por causa dos jogos e da quarentena que tem que fazer ao regressar à China.

Quem regressou à seleção é Telmo Arcanjo, jogador que o selecionador considera de “grande qualidade” e que o seu regresso foi uma alegria para a equipa técnica da seleção nacional.

Lista dos convocados

Guarda-redes:

Marcio da Rosa (Real Sport Clube – Portugal), Elber Delgado (Interclube – Angola) e Dylan Silva B SAD (Portugal).

Defesas:

Yanique Tavares Stopira (Fehervar – Hungría), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Steve Furtado (CSKA 1948 – Bulgaria), Dylan Tavares – Bastia -França), Logan Costa Toulouse (França), João Correia – Chaves (Portugal), Kelvin Pires ‘Djack’ (Trencin – Eslováquia), e Jorge Xavier ‘Jojó’ ( B- SAD – Portugal).

Médios:

Kenny Rocha (Oostende – Bélgica), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos), Patrick Andrade (Partizan – Servia), Jamiro Monteiro (San JoseEarthquakes – Estados Unidos) João Paulo Fernandes (Feirense – Portugal) e Telmo Arcanjo (Tondela – Portugal).

Avançados:

Ryan Mendes (Al Nasr – Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Olympiacos – Grécia), Tiago Correia ‘Bebé’ ( RayoVallecano – Espanha), Gilson Tavares (Estoril – Portugal), Bryan Teixeira (AustriaLustenau – Austria), Luís Lopes ‘Duk’ e Alessio da Cruz ( KV Mechelen – Bélgica).AC – Estagiária