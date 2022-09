David Pina quer ganhar a medalha de ouro no Campeonato africano de boxe, após apuramento para os quartos-de-final

O pugilista internacional cabo-verdiano, David Pina conseguiu ontem, terça-feira, a sua segunda vitória no Campeonato Africano de Boxe, que decorre em Maputo, com triunfo sobre o atleta moçambicano Iva Nhaguiombe.

Após este triunfo, o atleta olímpico cabo-verdiano, que no combate de estreia venceu o zambiano Kelvin Hachilala com pontuação máxima, apura para os quartos-de-finais da categoria 51-54 quilogramas.

No final do combate, em declarações ao canal da Associação Internacional de Boxe (IBA) no Youtube, o atleta natural de Santiago Cruz disse que fez um “bom” combate contra um adversário muito “forte”.

David Pina reiterou, no entanto, a convicção de conquistar a medalha de ouro neste campeonato africano.

“Já estou nos quartos-de-final e estou aqui para a medalha de ouro”, frisou David Pina, que se encontra em Moçambique sem treinador.

A atleta Nancy Moreira, após o sorteio e, por atraso de alguns países, disputa no próximo sábado, 17, a final da categoria de 63-66 quilogramas com a argelina IchrakChaib, atleta medalha de bronze nos mundiais da Turquia.

Cabo Verde participa no Campeonato de África das Nações de Boxe, que decorre de 11 a 18 de setembro em Maputo, Moçambique, com apenas dois atletas.

A competição conta com a representação de 35 países, com um pouco mais de 400 atletas.

NN/Inforpress