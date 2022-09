PR participa na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

14/09/2022 12:56 - Modificado em 14/09/2022 12:56

O presidente da Republica, José Maria Neves, desloca-se esta sexta-feira, 16 de setembro, aos Estados Unidos da América, onde participa nos dias 19 a 21 na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas que vai decorrer sob o lema “Um momento divisor de aguas soluções transformadoras para desafios interconectados”.

Cabo Verde faz-se assim representar ao mais alto nível nesta cúpula dos lideres mundiais que se realiza numa conjuntura extraordinariamente complexa pelas crises sanitária, energética, alimentar e financeira em decorrência da pandemia da covid-19 e pela guerra na Ucrânia e que impõe desafios e sem procedentes aos estados membros.

Segundo uma nota da presidência da República, além da intervenção no debate geral da ONU prevista para o dia 21, o chefe de estado fará uma comunicação na cimeira de transformação da educação no dia 19, um espaço de mobilização que busca um “maior compromisso político com a educação”, enquanto bem público e estabelecer uma nova visão mundial para este “importante instrumento de desenvolvimento do ano rumo ao cumprimento dos objetivos 2030”.

A participação do chefe de estado na Assembleia geral da ONU constituirá ainda, conforme documento enviado a nossa redação, oportunidade para manter encontros bilaterais com alguns homólogos, bem com se reunir a secretaria geral das Nações Unidas, António Guterres.

E nesta primeira deslocação aos Estados Unidos da América, enquanto chefe de estado, JMN cumprirá uma agenda de visita a comunidade cabo-verdiana na região da nova Inglaterra, Massachusetts e Rhode Island, em mais uma jornada de proximidade da vasta diáspora que se quer mobilizada e cada vez mais comprometida com o desenvolvimento das ilhas, sublinha o documento da presidência da República.