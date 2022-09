Ministério da Cultura vai disponibilizar 800 contos para o festival Mindelact

14/09/2022 00:17 - Modificado em 14/09/2022 00:17

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas assina, na quarta-feira, um protocolo de parceria financeira e institucional com a Associação Artística e Cultural Mindelact, no valor de 800 contos, para o financiar a 28ª edição do festival.

Esta Informação consta de uma nota de imprensa do Ministério da Cultura que informa que o protocolo de financiamento será assinado pelo ministro, Abraão Vicente, e pelo presidente da Associação Artística e Cultural Mindelact, João Branco.

A mesma nota reforça a aposta do Governo no sector das Indústrias Criativas com a ambição de transformá-lo em factor de criação de emprego e rendimento e destaca o papel do mesmo sector na valorização e reconhecimento do teatro a nível nacional.

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, está prevista para 04 a 13 de Novembro, próximo, no Mindelo, e com extensão na Cidade da Praia.

O festival terá a participação de companhias e artistas representantes de 12 países diferentes dos quais Cabo Verde, África do Sul, Portugal, Brasil, Angola, Espanha, Países Baixos, Costa do Marfim, Inglaterra, Moçambique, França e Ucrânia.

Conforme a Associação Artística e Cultural Mindelact as reservas e à venda as cadernetas para os espectáculos estarão disponíveis a partir do dia 04 de Outubro, um mês antes do evento.