Covid-19: Quase 100% da população adulta já tomou a primeira dose da vacina

12/09/2022 23:11 - Modificado em 12/09/2022 23:12

Os dados do Ministério da Saúde dão conta que até 11 de setembro, Cabo Verde já utilizou 78.4294 (71,4%) doses de vacinas contra a Covid-19.

Do número estimado de adultos, 320995 (98,5%) já tomaram a 1a dose, 280603 (86,1%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 121517 (37,3%) já tomou a dose de reforço. Em relação aos adolescentes, um total de 47262 (87,9%) já tomou a 1a dose e 39967 (74,3%) já estão completamente vacinados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades de saúde apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a Covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que é recomendável o uso de máscaras faciais principalmente em qualquer espaço interior ou fechado, apesar de ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.