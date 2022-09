São Vicente: Câmara Municipal quer dar início a criação de uma área pedonal no centro da cidade do Mindelo

12/09/2022 12:32 - Modificado em 12/09/2022 12:32

A autarquia da ilha de São Vicente fez saber que pretende arrancar com o projeto “Cidade Familiar Pedonal”, com foco na criação de uma área pedonal no centro da cidade do Mindelo. A ideia é criar um espaço harmonioso e aprazível, palco do desenvolvimento de diversas atividades, entre outras funcionalidades.

Em uma nota, a Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) avançou que dará início a materialização do projeto “Cidade Familiar Pedonal”, cujo principal objetivo, sublinhou, passa pela criação de uma área pedonal no centro da cidade do Mindelo, abrangendo a Praça Nhô Roque e parte da Rua Cristiano Sena Barcelos.

A autarquia assegura que com este projeto, os cidadãos e os visitantes encontrarão um espaço de lazer e cultura no centro da cidade, com impacto também nas instituições que terão o “mérito de qualificar Mindelo de forma visível”.

Acrescentou ainda que os artesãos convidados terão oportunidade de expor ao público as suas criações, para além dos promotores terem o beneficio de atratividade da área onde estão os estabelecimentos.

“Teremos mais um espaço aprazível, um marco da cidade, para aqueles que nos visitam, pois, o turismo se faz com produtos e serviços de qualidade”, referiu.

Com isso, ressaltou, a autarquia estará a implementar um projeto que se enquadra nos desígnios do movimento das cidades saudáveis em Cabo Verde, inspirado na carta de Ottawa para a promoção da saúde.

De Recordar que o referido projeto foi apresentado no Fórum São Vicente 2035, e visa dotar a cidade do Mindelo de um espaço “harmonioso e aprazível, palco do desenvolvimento de diversas atividades, de gastronomia, música, atividades lúdicas para crianças, exposição e venda de artesanato” devidamente equacionados de modo a salvaguardar a “tranquilidade e bem-estar das pessoas” que vivem nas proximidades.

AC