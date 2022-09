Graça Machel fala sobre os desafios da liderança feminina na cidade da Praia

A ativista social Graça Machel está em Cabo Verde a participar em vários eventos, um deles Instituto Pedro Pires, desta feita para falar sobre liderança feminina marcado para esta segunda-feira na cidade da Praia.

Durante a sua estadia em Cabo Verde, Graça Machel é ainda a convidada especial do Instituto Pedro Pires para a Liderança (IPP) para conversar sobre os desafios da liderança feminina.

O evento que acontece amanhã, 12 de Setembro, na cidade da Praia, dia do nascimento de Amílcar Cabral, em 1924, sendo que se fosse vivo completaria 98 anos (foi assassinado em 20 de janeiro de 1973.

“Muito mais do que a viúva de Samora Machel e de Nelson Mandela, “Mama Graça”, como é carinhosamente chamada, é um verdadeiro ícone africano e este é um momento que o IPP deseja partilhar com todos e todas”, escreveu o Instituto Pedro Pires, apontando que Machel é uma das principais defensoras dos direitos das mulheres e das crianças no mundo.

No passado sábado, a ativista esteve no Museu da Resistência, no ex-campo de concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, enquadrada no CV Next que centrou-se nos temas como a educação, a igualdade de género, o desenvolvimento e a luta contra a pobreza, onde a “convidada especial” partilhou as suas experiências sobre os mesmos.

Neste evento Graça Machel sublinhou que a juventude africana tem a missão histórica de valorizar os recursos para que possam produzir riqueza e o bem-estar de todos os africanos.

O ‘Prime Minister Speaker Serie’ é um evento que promove uma série de encontros informais com convidados que se destacam a nível mundial e cujas trajetórias de vida inspiram a todos, sobretudo os jovens, salientou Ulisses Correia e Silva.Graça Simbine Machel Mandela é uma política e ativista dos direitos humanos moçambicana.

Foi a primeira-dama de Moçambique, desde 1976, quando se casou com Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, morto em 1986. Em 1998, casou-se com Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul.

