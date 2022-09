Eloisa Cardoso eleita nova presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde

11/09/2022 19:08 - Modificado em 11/09/2022 19:08

Eloisa Cardoso, que até então era a secretária executiva da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), foi, este sábado, eleita presidente da organização em substituição de Idalina Freire que deixa as funções, 15 anos depois.

“Queremos reforçar a comunicação, tanto interna, como externa da organização, queremos levar a organização o mais longe possível ao nível do conhecimento e dos trabalhos que temos feito. Queremos uma base de dados dos membros para termos ideias onde é estamos, quantos somos, quem somos e também ter ideia das competências que existem dentro da organização”, disse à imprensa a nova presidente, defendendo mais dinâmica a organização.

Os novos eleitos têm ainda, segundo Eloisa Cardoso, o desafio de criar gabinetes de projectos e reforçar as delegações, uma vez que, conforme disse, há “algumas que precisam de uma mão”.

Por seu turno, na hora da despedida, Idalina Freire fez um balanço positivo da causa pelo qual serviu durante 15 anos e agradeceu a todos quantos trabalharam ao seu lado, assim como aos parceiros, realçando, neste caso, as embaixadas de Portugal, dos Estados Unidos e do Luxemburgo.

“Encerro a minha missão de presidir a OMCV, mas continuo aqui e assumo o compromisso em apoiar a nova equipa que vai gerir o destino da OMCV 2022/2026”, disse, augurando sucessos e lembrando a equipa a tomar posse a ter sempre em conta a prestação de contas e os compromissos assumidos aquando da posse.

A OMCV, durante o seu mandato de 15 anos, segundo Idalina Freire, conseguiu mobilizar fundos para responder a vários projectos e pôr em funcionamento o de turismo rural nas ilhas do Fogo, Santiago e Santo Antão.

Concluindo, afirmou que a organização “está bem de saúde” e apelou aos que vão assumir a nova direcção para dar continuidade aos programas existentes e a saber negociar e mobilizar recursos para as causas da OMCV.

A VII Assembleia-Geral da OMCV aconteceu este sábado, 10, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Praia, tendo como ordem do dia a apresentação e aprovação dos relatórios de actividades e contas dos últimos quatro anos 2018/2022 e a renovação dos Órgãos Sociais da Organização.Participaram nesta assembleia geral cerca 60 delegadas vindas de todos os municípios do País.

Inforpres