São Vicente: Ministro do Mar reúne Conselho do Ministério para projectar futuro no sector

11/09/2022 18:36 - Modificado em 11/09/2022 18:36

O ministro do Mar, Abraão Vicente, preside na segunda-feira ao Conselho do Ministério, num dos hotéis do Mindelo, para projectar o futuro do sector do mar.

A informação consta de uma nota de imprensa enviada pelo Governo à Inforpress, que revela que o encontro que acontece em forma presencial e virtual tem como lema “ O Mar que queremos para o futuro que projectamos”.

Para isso, aponta o documento, vão participar neste encontro os conselhos de administração e directivos das tuteladas e empresas participadas do estado, directores executivos, directora de gabinete, gestores dos fundos autónomos e assessores do ministro.