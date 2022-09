Julgamento de Amadeu Oliveira entra na fase de produção de provas documentais, desta vez peças jornalísticas publicadas na imprensa

11/09/2022 18:33 - Modificado em 11/09/2022 18:33

Boa parte das acusações do despacho de pronúncia proferido pelo Juiz Desembargador Simão Santos, que imputa ao Amadeu Oliveira o cometimento de quatro crimes, alegadamente cometidos, sendo um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coacção ou perturbação do funcionamento de Órgão Constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa colectiva, são peças jornalísticas publicadas na imprensa.

E após a audição das testemunhas na semana passada e início da leitura das provas documentais, entre os quais declarações do próprio arguido, a terceira semana do julgamento inicia-se na terça-feira, 13, às 09:00, com a continuação da reprodução da prova documental escrita e audiovisual constante dos restantes cinco volumes do processo, dos quais constam várias peças jornalísticas.

Deve continuar na terça-feira, 12, a leitura, audição e exibição de mais provas documental, e no final, a defesa e o arguido terão oportunidade de se pronunciarem sobre a produção da prova documental apresentada pelo Ministério Público.A produção da provas documental e audiovisual constante da fase preliminar do processo, ou seja, a instrução e a Audiência Contraditória Preliminar (ACP), objectiva a que o tribunal possa formar a sua convicção e elaborar um acórdão (decisão final) fundamentado em provas produzidas e/ou examinadas em audiência de julgamento.

O advogado Amadeu Oliveira está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coacção ou perturbação do funcionamento de Órgão Constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa colectiva.

Detido em 18 de Julho de 2021 e em prisão preventiva desde então, em causa estão várias acusações que fez contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e a fuga do País do condenado Arlindo Teixeira inicialmente condenado a 11 anos de prisão por homicídio – pena depois revista para nove anos, onde em Junho do ano passado, o ajudou a fugir do pais com destino a Lisboa, tendo depois seguido para França, onde este foi emigrado há vários anos e agora esta refugiado da justiça cabo-verdiana. Arlindo Teixeira era constituinte de Amadeu Oliveira, forte contestatário do sistema de Justiça cabo-verdiano, num processo que este considerou ser “fraudulento”, “manipulado” e com “falsificação de provas”.

Amadeu Oliveira assumiu publicamente, no parlamento, que planeou e concretizou a fuga do condenado, de quem era advogado de defesa, num caso que lhe valeu várias críticas públicas.

NN/Inforpress