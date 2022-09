Germano Almeida é esperado na 7ª edição da Festa do Livro em Amadora

8/09/2022 15:30 - Modificado em 8/09/2022 16:32

Alfragide, 7/6/2018 – Germano Almeida escritor cabo-verdiano em entrevista no grupo Leya. Advogado, vive em São Vicente e venceu em 2018 o Prémio Camões. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

No âmbito do 43º aniversário do município de Amora em Portugal,o escritor cabo-verdiano Germano Almeida é esperado na 7ª edição da Festa do Livro que decorre de 8 a 11 de Setembronaquele município.

O cabo-verdiano Prémio Camões participa no evento que contará com presenças de nomes como José Eduardo Agualusa, João Tordo, Maria João Lopo de Carvalho, Patrícia Müller, Joana Mosi, Tânia Ganho, entre outros.

De acordo com a programação, Germano Almeida participa numa mesa de debate sobre “Multiculturalidade”, no último dia do evento, 11 de setembro, juntamente com a escritora brasileira Andrea Zamorano e moderado pelo Nelson Nunes.

Feira do Livro, conversas, workshops, espetáculos e lançamentos são alguns dos pontos altos da Festa do Livro, que inclui ainda a exposição “Diário de uma quarentena em risco”, do autor português de Banda Desenhada Nuno Saraiva e a sessão de entrega do Prémio Literário Orlando Gonçalves.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal da Amadora e decorre na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, tem a abertura hoje a partir das 15:30 e o encerramento no domingo, 11, depois das 20:00, com um “jantar literário”.

A 7ª edição da Festa do Livro faz parte da programação da “Amadora em festa”, que decorre de 8 a 18 de setembro, para comemorar os 43 anos do município, com música, dança, exposições, deporto e outras atividades.

O Município da Amadora, criado a 11 de Setembro de 1979, estende-se numa área de cerca de 23,78 quilómetros quadrado e divide-se em seis freguesias (Águas Livres, Alfragide, Encosta do Sol, Falagueira – Venda Nova, Mina de Água e Venteira), sendo que atualmente, residem na Amadora cerca de 175.136 habitantes, milhares deles, cabo-verdianos.

NN/Inforpress