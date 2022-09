São Vicente: Amílcar Lopes garantiu 9 mil toneladas de água das chuvas nos lagos artificiais

7/09/2022 23:13 - Modificado em 7/09/2022 23:13

Com a chuva intensa de ontem, terça-feira, o empresário Amílcar Lopes conseguiu garantir 9 mil toneladas de água das chuvas, mais do dobro do ano passado, em somente algumas horas.Com os seus três lagos artificiais em Ribeira de Julião, São Vicente, este agricultor afirma que conseguiu garantir um ano de rega com apenas a água armazenada para as suas plantações.

As últimas chuvas que têm caído no arquipélago têm sido recebidas muito bem por todos, principalmente os agricultores que há anos vinham enfrentando penúria de água.

Para o empresário Amílcar Lopes, em declarações ao Notícias do Norte, a chuva de ontem só veio reforçar a ideia de que todo o investimento feito nos lagos artificiais vale a pena.

Com quase seis horas de chuva intensa registada ontem, este agricultor conseguiu armazenar 9 mil toneladas de água, mostrando-se satisfeito com o resultado.

“Dois dos tanques ficaram completamente cheios. Um deles até transbordou, mas a ideia era evitar que houvesse perdas. Infelizmente isso aconteceu porque houve uma má ligação que fez com que o terceiro não ficasse totalmente cheio”, explicou este agricultor que acredita que se não houvesse a perda de água conseguiria atingir a meta das 12 mil toneladas traçada para este ano, tendo garantido neste momento somente 9 mil toneladas.

No entanto, o empresário diz-se “muito satisfeito” com o armazenamento, e feito os cálculos, Amílcar Lopes assegura que já tem água para um ano de rega, ou seja, até Julho do próximo ano.

Este homem da terra mostra-se“esperançoso” que ainda vai haver mais chuva e conseguir assim ter os três lagos artificiais completamente cheios. O mesmo garante que nos próximos tempos vai haver um aumento da produção, mas há um problema.

“A produção vai aumentar em mais de 100%, mas o grande problema é a mão de obra. Não há muitas pessoas disponíveis para a prática da agricultura. As pessoas já estavam desanimadas com a agricultura, por causa dos anos de seca”, lamentou.

Recorde-se que, após alcançar excelentes resultados numa primeira fase de investimento em 2020, o empresário Amílcar Lopes decidiu arriscar mais uma vez e construir mais um lago artificial este ano, tendo como meta armazenar 12 mil toneladas de água das chuvas.

No ano passado, Amílcar Lopes conseguiu armazenar cerca de 4 mil toneladas de água das chuvas em 24h, com resultados que na altura considerou satisfatórios.

AC – Estagiária