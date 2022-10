PM preside a abertura do ensino superior em Santo Antão

17/10/2022 14:26 - Modificado em 17/10/2022 14:26

O Instituto de Ciências e Tecnologia Agrária (ICTA) de Santo Antão arranca com a abertura de de duas licenciaturas nesta segunda-feira, 17.

O acto de abertura, que marca o início do ensino superior na Ilha das Montanhas, será presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, que inicia com duas licenciaturas, agronomia e zootecnia, é uma das unidades orgânicas da Universidade Técnica do Atlântico (UTA).

O arranque do ano letivo no Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias em Santo Antão, conforme o Primeiro-Ministro, enquadra-se na estratégia de oferta especializada de ensino superior sintonizada com a vocação regional das ilhas.

Para o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, o ensino superior nesta ilha é um “sonho realizado por todos os santantonenses”. “O Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias veio para Santo Antão para ficar”, declarou Aníbal Fonseca, para quem este pólo universitário vai proporcionar “formações académicas de elevada qualidade em áreas únicas em Cabo Verde (Agronomia, Zootecnia, Ambiente e afins).

O reitor da Universidade Técnica do Atlântico, João do Monte, e o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Aníbal Fonseca, marcam também presença no acto, que assinala a abertura oficial do ensino superior em Santo Antão.

Ulisses Correia e Silva, procede, tambem esta segunda-feira, à entrega definitiva de parcelas agrícolas a jovens da Casa de Meio, Porto Novo, Santo Antão, no âmbito do projecto “Jovens agricultores” desta localidade.

Esta iniciativa consistiu na atribuição, por parte do Estado de Cabo Verde, de 30 parcelas de terreno para a prática da agricultura de 2500m2, incluindo a construção do reservatório de 150 m3 de água, e instalação da rede de adução de água e contadores.

NN