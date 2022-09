Calhau: Água das chuvas arrasta contentor para para o mar (Vídeo)

6/09/2022 17:37 - Modificado em 6/09/2022 17:37

As chuvas causaram estragos um pouco por todo o lado em São Vicente. No Calhau, no empreendimento turístico Martini Resort a força das águas da chuva foi tão intensa que arrastou para o mar um contentor que servia de apoio na construção das moradias no empreendimento no local.

O contentor, que ficava na parte traseira dos imóveis, foi arrastado mais de 100 metros pelas águas e acabou indo para o mar. Na passagem, seguiu o curso da agua, passando ao lado das moradias que não sofreram nenhum impacto com o contentor a ser arrastado.