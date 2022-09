Mindelenses registam no Facebook os efeitos da chuva em São Vicente

6/09/2022 17:56 - Modificado em 6/09/2022 18:15

O estado do tempo em Cabo Verde continua condicionado por uma onda tropical, confirmando assim as previsões emitidas nos últimos dois dias e cujas chuvas fortes assolam o país. Em São Vicente, a madrugada desta terça-feira, registou-se um aumento da queda de precipitação. E tal como a chegada das chuvas é sinal de boa nova, é também sinal de alguma preocupação, com o risco de enxurrada e inundações, tal como aconteceu em vários locais.

Na zona de Chã de Alecrim, por exemplo, onde foi erguido um prédio, no leito da ribeira, que servia ao escoamento das águas das chuvas, escavando a parte lateral dos imóveis, criando uma situação de fragilidade da obra, fruto da enxurrada das águas e lama que desce desde de canalona até Laginha.

Uma situação, que segundo os moradores já era previsível e que quem autorizou, simplesmente ignorou o facto de que “não se pode mudar o curso de água e agora as consequências estão ali. Se chover mais e com maior intensidade, poderemos ter um problema estruturante dos prédios”, apontam os moradores.