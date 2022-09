Mindelo recebe neste mês a 3ª Edição da Taça Cabo Verde de Culturismo e Fitness

A cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, recebe no próximo dia 24 de setembro do corrente ano a 3ª edição da Taça Cabo Verde de Culturismo e Fitness da modalidade de Halterofilismo. Nesta edição o homenageado será José António Borja Monteiro Barreto, o emblemático “Djô Borja”.

Conforme a Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo (FECAH), esta será a primeira edição do campeonato nacional da modalidade desportiva a ser realizado em São Vicente.

A FECAH sublinhou que “Djô Borja” é uma figura que muito contribuiu para as modalidades de Culturismo e Halterofilismo na Ilha de São Vicente, além de outras modalidades desportivas.

Estão inscritos no total 39 atletas, selecionados pelas respetivas associações regionais, que irão competir em 5 categorias, sendo 2 categorias femininas e 3 categorias masculinas, conforme a federação.

Na categoria feminina Wellness, foram inscritas 5 atletas de São Vicente, 1 de Santo Antão e 1 de São Nicolau e na categoria Bikini Fitness 3 de São Vicente. Na categoria masculina de Body Building foram inscritos 5 atletas de São Vicente, 3 de Santiago Sul e 1 de Santo Antão.

Na categoria Men’s Classic Physique, 4 de São Vicente, 1 de Santiago Sul e 1 de Santiago Norte. E na categoria mas concorrida, Men’s Physique, 3 de São Vicente, 5 de Santiago Norte, 3 do Sal, 1 de Santiago Sul, 1 da Boavista e 1 de São Nicolau.

O espetáculo desportivo será realizado num dos estabelecimentos hoteleiros em Mindelo com início às 17h do dia 24 de setembro de 2022.

AC