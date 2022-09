Santo Antão: Manifestação solidária de apoio a Amadeu Oliveira adiado devido ao mau tempo

6/09/2022 16:39 - Modificado em 6/09/2022 16:39

Nesta terça-feira, em Ribeira Grande de Santo Antão estava prevista a manifestação de apoio ao advogado Amadeu Oliveira, mas o mau tempo obrigou a organização logística a cancelar o manifesto devido a caída de chuva acompanhada trovoadas e relâmpagos que se faz sentir na ilha. A nova data será comunicada assim que o tempo melhorar.

Em nota do porta-voz do grupo, Carlos Bartolomeu explicou que toda a logística dessa manifestação, já estava montada, entretanto, devido ao estado do tempo (chuvas e relâmpago) não vai ser possível a realização da mesma.

“Nesta situação, não podemos brincar com a natureza. Até porque, os cartazes iriam molhar, o próprio som seria uma insegurança para as pessoas e dos motoristas-auto” lê-se na nota.

Contudo, alertam que não vão desistir “dessa ação de luta”, “em prol deste ilustre filho da ilha das montanhas, de Cabo Verde e deste mundo global”.

O advogado Amadeu Oliveira, cujo julgamento decorre em São Vicente, é acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de Órgão Constitucional e dois crimes de ofensa a pessoa coletiva.

AC