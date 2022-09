Portugal: Dino D’Santiago estreia-se como mentor do “The Voice Portugal” da RTP1

5/09/2022 22:16 - Modificado em 5/09/2022 22:38

@sonymusic.pt

O artista luso-cabo-verdiano Dino D’Santiago vai estrear-se como mentor do concurso musical “The Voice Portugal” da RTP1 que brevemente regressa com a nova temporada do programa de talentos, anunciou hoje em comunicado o canal televisivo português.

Dino D’Santiago vai juntar-se ao painel de mentores formado por Carolina Deslandes, Marisa Liz e Diogo Piçarra, sendo que o programa irá continuar a ser conduzido por Vasco Palmeirim e Catarina Furtado, apresentadora portuguesa, que também vai apresentar o concurso Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 01 de Outubro, na Cidade da Praia.

O luso-cabo-verdiano recordou que em 2003 foi concorrente da “Operação Triunfo”, que também era apresentada pela Catarina Furtado, afirmando que 19 anos depois vai vestir “pele de mentor” no “The Voice Portugal”.

“Só peço muita sabedoria e empatia no momento em que tiver de escolher entre os que ficam e os que vão. E, acima de tudo, que a minha história seja um exemplo de que realmente a vida é não mais que uma escola, onde diariamente somos desafiados a ser a nossa melhor versão”, frisou.

Dino D’Santiago estreia-se ao lado de Carolina Deslandes, que já ocupou o lugar de mentora no formato crianças, substituindo os mentores António Zambujo e Áurea.

A nova temporada será a 10ª edição do concurso, excluindo as versões “The VoiceKids” e “The Voice Gerações”.

Inforpress