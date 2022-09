Santo Antão: Ribeira-Grandenses manifestam em apoio a Amadeu Oliveira

5/09/2022

Em apoio ao advogado e deputado Amadeu Oliveira, um grupo de Ribeira-Grandenses de Santo Antão está a organizar uma manifestação pacífica agendada para amanhã, terça-feira, 06 setembro, que tem como objetivo, além de prestar solidariedade ao deputado, posicionar-se contra a forma como Amadeu Oliveira está a ser tratado.

Amadeu Oliveira é natural de Ribeira Grande, e conforme Carlos Bartolomeu, porta-voz do grupo, este advogado tem ajudado muitos ribeira-grandenses, por isso disse merece solidariedade.

O ativista chama atenção a forma como o deputado está a ser tratado na cadeia,mas também “todo o aparato que foi criado à volta dele”.

“Em situações em que é cometido feminicídio, violência baseado no género, crimes que pode ser considerado terrorismo internacional não é criado um aparato a semelhante do processo de Amadeu Oliveira”, observou Carlos Bartolomeu.

Este porta-voz, em nome do grupo, apelou sim à justiça, mas que o julgamento não seja uma forma de perseguição muito menos de vingança.

“Pedimos que a justiça seja feita, mas não no sentido de perseguir ou vingar. Respeitamos a justiça e esperamos que ela seja feita e que acima de tudo que ele seja tratado como um cidadão, como um ser humano”, exortou.

O ativista apelou a todos os santantonense a aderirem a esta manifestação considerada “pacífica”, pedindo também a colaboração da Polícia Nacional para intervir, caso houver comportamento incorreto na manifestação

A manifestação está agendada para esta sexta-feira com partida no bairro de Ladeira e término no terreiro na cidade da Ribeira Grande.

RCV