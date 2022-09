Estradas de Cabo Verde diz estar atento a limpeza das estradas nacionais neste período de chuvas

5/09/2022 15:11 - Modificado em 5/09/2022 15:11

O vogal executivo de Estradas de Cabo Verde, Osvaldo Borges, garantiu que a empresa está a atuar de forma eficiente para garantir a circulação de pessoas e bens nas estradas nacionais sem sobressaltos nas sequência das chuvas. O mesmo disse estarem no terreno a proceder a limpeza das vias onde houve derrocadas e deslizamento de terras ou queda de pedregulho com o cair das chuvas.

Conforme este responsável, as ilhas cujas as vias vêm apresentando maiores dificuldades são as montanhosas, nomeadamente Santo Antão, Fogo e Santiago.

“Estas ilhas são aquelas onde estamos frequentemente na limpeza de matérias, não obstante em outras ilhas estamos sempre a corrente a fazer trabalhos de manutenção e melhorias e urgências que podem surgir nesta época chuvosa.

A Estradas de Cabo Verde já tem empresas contratadas para intervir imediatamente na limpeza e desobstrução das estradas nacionais, explicou, que acrescentou ainda que neste momento a empresa está a acompanhar a situação de chuva ao longo do país. É um período que todos os anos estamos.

“. Temos uma empresa que está com a manutenção, melhorias e urgências em todas as estradas nacionais”, disse.

Por isso, assegura que a Estradas de Cabo Verde está “atenta e ciente”, atuando em qualquer situação o mais rápido possível de forma “eficiente”.

Aqueles que atuam no setor de construção civil, Osvaldo Borges pede para se absterem de despejar entulhos, escombros ou outros restos de construção nas proximidades das estradas, uma prática que põe em perigo a circulação de viaturas e pessoas

NN/RCV