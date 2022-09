PR participa nas comemorações do Bicentenário da Independência da República Federativa do Brasil

4/09/2022 23:35 - Modificado em 4/09/2022 23:35

O Presidente da República, José Maria Neves, é um dos Chefes de Estado convidados, pelo seu homólogo brasileiro, a marcar presença nas comemorações oficiais do Bicentenário da República Federativa do Brasil, nos dias 6, 7 e 8 de setembro próximo, em Brasília.

De referir ainda que o Chefe de Estado cabo-verdiano foi convidado a compor a mesa da Sessão Solene do referido Bicentenário, no Senado Federal, no dia 8 de setembro, às 10h00 horas locais (08h00 em Cabo Verde). No dia 9 de setembro, o Presidente Neves efetua uma visita a São Paulo.

Ainda em Brasília, o Presidente Neves deslocar-se-á ao Campus do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, para conhecer a instituição e possivelmente vislumbrar futuras parcerias/intercâmbios com universidades cabo-verdianas.

Destaque ainda para um encontro com embaixadores acreditados em Brasília, assim como para um encontro com a comunidade cabo-verdiana radicada em Brasília.

Na sua curta passagem por São Paulo (dia 9 de setembro), o Presidente Neves visitará a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de São Paulo (USP), duas das mais prestigiadas instituições de ensino superior do Brasil e da América Latina, e o Museu da Língua Portuguesa.

Um programa que realça, para além da importância que o Estado de Cabo Verde atribui à cooperação política com o Brasil, a atenção que o Presidente Neves dispensa à cooperação em matéria de educação e ciência.

De referir ainda que a acompanhar o Presidente da República nesta deslocação ao Brasil, estará o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.