Stephany Amado foi eleita Miss Cabo Verde Internacional

4/09/2022 17:24 - Modificado em 4/09/2022 17:24

Stephany Amado, 23 anos, natural da Cidade da Praia e que estava a representar a Cidade do Mindelo nesse concurso, conquistou ontem, sábado, a coroa Miss Cabo Verde Internacional 2022 e torna-se na primeira representante do arquipélago no Miss Internacional, a acontecer no Japão, em Dezembro.

Numa noite “fantástica e de muita elegância” a jovem praiense, modelo profissional, residente nos Estados Unidos da América, arrebatou a coroa da primeira edição da Miss Cabo Verde Internacional.

À imprensa, Stephany Amado avançou “ser uma honra e uma responsabilidade” poder levar o nome do seu País, Cabo Verde, para o mundo afora.

“É uma satisfação enorme, e agradeço a todos que se fizeram presente para me apoiar e aos que me apoiaram mesmo estando longe, pude sentir sua vibração. Acredito que desde sempre carrego uma coroa, meus pais me ensinaram ser humilde, resiliente, me educaram de forma correcta a tratar os outros com respeito, então é isso que é ser uma rainha”.

A Miss Cabo Verde Internacional 2022 diz esperar chegar pelo menos no Top 20 ou Top 10, no entanto, acredita que Cabo Verde “já está no Top 1”.

O intuito da sua participação nesta primeira edição do Miss Cabo Verde Internacional 2022, revelou Stephany Amado, é também para mostrar que o mundo da moda é uma arte, “que muitos dizem não ser” que expressa não só a beleza exterior, mas também o interior.

Para além do salário mensal de 50 mil escudos, em prémio, a modelo será também o rosto de algumas marcas nacionais e internacionais, nomeadamente embaixadora de CVTelecom no exterior e no País, embaixadora de Nós Sabor nos Estados Unidos, embaixadora do turismo para África com foco em Cabo Verde.

Como prémio, além de representar o País no concurso de Dezembro, no Japão, a vencedora irá receber um salário mensal de 50 mil Escudos, durante um ano.

Em segundo lugar ficou Tayrine da Veiga do Tarrafal, que foi eleita a Miss Simpatia. A representante dos Espargos, da Ilha do Sal, Indira Mendes fechou o pódio, e levou ainda a faixa da mais fotogênica do concurso. Já a representante da Ilha do Maio levou o prémio ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Do top 20 foi seleccionado o Top 10, sucessivamente o top 5 e finalmente foi coroada a Miss Cabo Verde Internacional 2022 que vai representar Cabo Verde no Japão em Dezembro, no Miss internacional.

O evento contou também com atuação das jovens artistas Neyna e Ruth Borges, apresentação do grupo de dança Raiz diPilon acompanhado de “Mon na roda”.

NN/Inforpress