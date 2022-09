São Vicente: MCIC vai disponibilizar cerca de 1200 contos para a realização do Festival de Cinema Oiá

3/09/2022

O Ministério da Cultura e das Industrias Criativas (MCIC) vai disponibilizar o montante de 1200 contos para a edição do Festival de Cinema Oiá que acontece no Mindelo de 30 de Setembro a 9 de Outubro. Conforme protocolo financeiro e institucional entre o diretor do Oiá, Tambla Almeida, e o ministro da cultura, Abraão Vicente.

Tambla Almeida mostrou-se confiante em como o protocolo vai contribuir para uma maior produção do cinema em Cabo Verde.

“A assinatura deste protocolo marca também um momento decisivo não só do projeto, mas também do próprio audiovisual e do cinema em Cabo Verde. O projeto tem tentado e tem conseguido de certa forma resultados consistentes a nível de produção nacional”, disse este responsável que enfatizou melhorias em termos de performance, da forma de atuar, e de muitos que conseguiram se formar.

O diretor do Oiá afirmou que apostar na formação no campo audiovisual é de extrema importância assim como investir mais neste setor para que Cabo Verde possa tirar maior proveito das oportunidades que surgem também a nível internacional.

O mesmo observou que o país tem estado a “perder oportunidades” com o não investimento no setor de produção audiovisual e que o cinema disse, é a“coroa de todas as artes”.

É a primeira vez que o MCIC consegue mobilizar verbas para o cinema, disse o ministro, que desafia os produtores a concorrerem aos editais.

“Neste ano acabamos por financiar outras atividades que não cinema porque também não recebemos projetos para financiar. Dá pena que esta verba não sendo utilizada pelo cinema não pode ser utilizada para nenhuma outra atividade”, avançou Abraão Vicente.

E para que o cinema cabo-verdiano tenha mais qualidade no futuro, Abraão Vicente poe tónica na formação dos produtores e de todos os agentes implicados com o áudio visual.

A produção do cinema em CV será um dos assuntos que constará da agenda do retiro que o MCIC realiza na próxima segunda-feira na Cidade Velha.

