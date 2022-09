Mindelact 2022 vai ter a representações de 12 países

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact 2022, que decorrerá de 4 e 13 de Novembro deste ano, na cidade do Mindelo e com extensão na cidade da Praia, vai contar com participação de representantes de 12 países, incluindo grupos caboverdianos.

Em comunicado, a Associação Mindelact avançou que os referidos palcos que vão receber apresentações de grupos, artistas e espetáculos, distribuídos nas cidades do Mindelo e da Praia, quando faltam apenas dois meses do início do Mindelact

Os países que vão ser representados neste que é o “maior evento de artes cénicas da África Ocidental” são Cabo Verde, Portugal, Brasil, Angola, Espanha, África do Sul, Países Baixos, Costa do Marfim, Inglaterra, Moçambique, França e Ucrânia.

O presidente da associação Mindelact, numa edição anterior deste online, disse esperar que a 28ª edição seja “de festa, alegria, celebração do melhor que a humanidade tem e pode dar”.

“Uma edição que levantará as bandeiras da liberdade, da diversidade, da luta permanente contra todo o tipo de preconceito, numa junção de artistas de cerca de 15 países, com destaque, mais uma vez, para uma forte participação de artistas oriundos do continente Africano”, destacou.

As reservas e compras de cadernetas, apontou a referida nota, estarão disponíveis a partir do dia 4 de Outubro, um mês antes do evento.

