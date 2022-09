Miss Cabo Verde Internacional é conhecida este sábado e vai representar o país no Japão

3/09/2022

O evento Miss Cabo Verde Internacional é já este sábado e segundo a organização está tudo pronto para o concurso que vai coroar uma candidata para representar Cabo Verde num concurso que terá lugar no Japão, também pela primeira vez. São 20 as candidatas que vão disputar a coroa da mais bela do país amanhã, 3 de Setembro, a partir das 20h, no Largo Amílcar Cabral, cidade da Praia.

“Já estamos preparados para receber o nosso top 20 amanhã no palco, onde vamos conhecer a candidata que vai nos representar no Japão no Miss Internacional”, disse a promotora do projeto Miss Cabo Verde Internacional, Nereida Lobo, sublinhando que o espaço está preparado e que, com ou sem chuva, o evento vai acontecer.

Nereida Lobo avançou ainda que a vencedora do Miss Cabo Verde Internacional 2022 vai receber em prémio um salário mensal de 50 mil escudos.

Para além disso, a vencedora será também o rosto de algumas marcas nacionais e internacionais, nomeadamente embaixadora de CVTelecom no exterior e no País, embaixadora de Nós Sabor nos Estados Unidos, embaixadora de turismo para África com foco em Cabo Verde.

O evento, que acontece este sábado, na Cidade da Praia, será disputado entre 20 candidatas, e a promotora do projeto espera que esta primeira edição de Miss Cabo Verde Internacional seja um “grande evento”.

Miss Cabo Verde Internacional: “Um projeto para engajar e empoderar as mulheres”

A ser realizado pela primeira vez, a Miss Cabo Verde Internacional realizou um pré-lançamento para mostrar a beleza cabo-verdiana e um “cheirinho” do que o grande evento do dia 3 de Setembro vai trazer para o país.

O projeto Miss Cabo Vede Internacional, sublinhou, não serve apenas para mostrar a beleza exterior.

Nereida Lobo, Miss África USA 2016, a mentora do Miss Cabo Verde Internacional, já havia garantido que este é um projeto para “engajar e empoderar as mulheres”, atrair a atenção do mundo, mas, também, catapultar as candidatas de topo para o palco mundial.

