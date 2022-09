Banco de Leite do HBS entra em funcionamento em meados de Setembro

1/09/2022 22:34 - Modificado em 1/09/2022 22:34

Após a conclusão das obras do banco de leite que, vai funcionar na maternidade do Hospital Baptista de Sousa, HBS, em São Vicente e hoje inaugurada, vai começar a receber as doações de leite materno, a partir de meados de Setembro, para responder às demandas de todas as mães internadas no hospital e também das que necessitam de apoio.

A implementação do banco de leite em São Vicente é, para o Ministro da Saúde o alcançar de mais um marco relevante “na trajectória que o país tem realizado com vista na redução gradual, consistente e sustentável da mortalidade infantil em Cabo Verde”.

No ato da inauguração do banco de leite, Arlindo do Rosário garante que este é também, mais um passo importante na melhoria de cuidados nutricionais dispensáveis das nossas crianças, sobretudo no primeiro ano de vida.Lembrando que este é o segundo banco de leite no país, a entrega do local, é ainda, “um momento que se reveste de enorme simbolismo, na medida que é a expressão de valores e princípios”.

E aponta o amor como um dos primeiros símbolos deste banco de leite, já que os bancos de leite são sobretudo um gesto de amor das mães que doam os seus leites que irão ajudar outros bebés que dela precisam.

Ainda definiu o momento, como um ato de partilha que pode garantir a sobrevivência de outras vidas, de inclusão, de cidadania e de compromisso individual e colectivo. “Crianças saudáveis são uma condição para ter adultos saudáveis no futuro”. Em quarto lugar, apontou a universalidade da prestação de saúde para todos, e em todas as idades, com a implementação do Banco de leite.

Arlindo do Rosário destaca que em 11 anos da implementação do primeiro banco de leite em Cabo Verde e de África, mais de quatro mil litros de leite já foram doados, no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, o que mostra importância e contributo para a sobrevivência das crianças.E garante que outras estratégias têm sido implementadas, como a iniciativa hospital amigo da criança, em que treze hospitais já foram credenciados para receber a iniciativa. “O objectivo é alargar o programa a todos os hospitais do país”.

Para o diretor clínico do HBS, das muitas medidas para salvar vidas, os bancos de leite têm tido um papel fundamental para salvar vidas. “Os bancos de leite tem uma importância pacificamente aceite, para ajudar na alimentação das crianças, que se sabe a importância nos primeiros dias de vida, já que é o único alimento mais completo que existe”, realçou Paulo Lima.

A coordenadora do Programa nacional de Nutrição do Ministério da Saúde, Irina Spencer, garantiu que o banco de leite do HBS tem capacidade para atender todas as mães internadas no hospital e as que estão em casa, que necessitam de apoio.“Banco de leite está para todas as mães da região de barlavento e é, principalmente, uma casa de apoio à amamentação”.

EC