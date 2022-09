Combustíveis mais baratos em Setembro

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) actualiza os novos preços máximos dos combustíveis que entram em vigor a partir das 00H00 do dia 01 de Setembro de 2022, registando-se uma redução em todos os produtos.

Deste modo, de acordo com a nova tabela de preços divulgada esta tarde, a gasolina passa a ser vendida por 147,70 ESC/L; o petróleo a 178,00 ESC/L; o gasóleo normal a 165,70 ESC/L; o gasóleo para eletricidade a 156,70 ESC/L; o gasóleo marinha a 131,90 ESC/L; fuel 380 a 118,10 ESC/KG e o fuel 180 a 123,40 ESC/KG.

Já o gás butano, segundo a mesma fonte, passa a ser vendido a granel por 145,90 ESC/KG; sendo que as garrafas de 3KG a 416,00 escudos; as de 6KG a 875,00 escudos; as de 12,5Kg, a 1824,00 escudos e as de 55Kg a 8025,00 escudos.

De acordo com a agência reguladora, no mercado interno, os preços do butano, da gasolina, do petróleo, do gasóleo normal, do gasóleo eletricidade, do gasóleo marinha, do fuelóleo 380 e do fuelóleo 180 diminuíram em 5,14%, 11,34%, 0,78%, 2,59%, 2,73%, 2,80%, 2,56% e 2,45%, respetivamente.

A ARME justifica que os principais motivos da descida de preços do petróleo durante o mês de Agosto dizem respeito ao receio da recessão económica nas principais economias mundiais, incluindo na China, cujos dados económicos apresentam-se abaixo dos previstos.

“Os efeitos de subidas das taxas de juro, por parte dos Bancos Centrais das principais economias, para conter a inflação, conduzindo à diminuição do crescimento da economia a nível global e à redução do consumo futuro de petróleo, é um outro motivo que contribuiu para que ocorresse esta descida de preços do Brent no mercado internacional”, informou a ARME.