São Vicente: Biosfera I recolheu cerca de 300 kg de lixo na Praia Romântica

31/08/2022 16:36 - Modificado em 31/08/2022 16:37

A Associação Biosfera I, sediada em São Vicente, conseguiu no último sábado extrair na Praia Romântica cerca de 300 kg de lixo, sendo o plástico o material mais encontrado. A campanha de limpeza que contou com a participação de vários voluntários

Conforme a associação esta última campanha de limpeza foi “mais um sucesso”, que contou com a participação de 28 voluntários que “fizeram um trabalho excelente”.

“Mais uma vez, o plástico é o material que mais encontramos nestas limpezas, mostrando que ainda temos um longo caminho pela frente para combater este problema”, refere uma publicação da Biosfera.

Para assinalar o Dia Mundial da Limpeza Costeira a 17 de setembro, a associação já tem previsto uma próxima campanha de limpeza com data e local a indicar.

Recorde-se que no dia 1 de agosto passado a Biosfera conseguiu recolher mais de 800kg de lixo na costa de São Vicente com a colaboração e 60 amantes da Natureza, como forma de celebrar o Dia Mundial do Vigilante da Natureza assinalado a 31 de julho.

A Associação Biosfera I também tem dado destaque a sensibilização nas colonias de ferias em São Vicente, partilhando o conhecimento sobre as nossas aves Marinhas, tartarugas e a poluição marinha.

AC – Estagiária