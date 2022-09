São Vicente: amostras dos dois casos suspeitos da varíola dos macacos já estão a ser analisados na cidade da Praia

31/08/2022 16:36 - Modificado em 31/08/2022 16:37

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, Maria da Luz Lima, confirmou que as amostras dos dois casos suspeitos da varíola dos macacos anunciados em São Vicente pelo responsável clínico do Hospital Batista de Sousa já se encontram no laboratório de virologia da Praia para serem analisados.

“As duas amostras de S. Vicente já estão na Praia e vão ser analisadas e depois no máximo 48 horas já poderemos ter os resultados desses casos suspeitos parasse poder ter alguma medida de saúde pública mais profunda”, avançou Maria da Luz Lima em declarações a rádio pública.

A responsável afirmou ainda que, quando há casos suspeitos ficam“confortáveis”porque, justificou, entende-se isso como sinal de que os serviços de saúde estão a fazer a sua vigilância.

Adianta ainda que com o surgimento de casos suspeitos significa que já estão enquadrados dentro de uma definição de casos e são massificados como casos suspeitos que requer uma confirmação laboratorial, se é ou não a varíola dos macacos.

Maria da Luz Lima realça que outros casos suspeitos já analisados no laboratório de virologia deram negativo.

“Nós temos desde há um mês e meio, pelo menos, alguns casos suspeitos e já fizemos a nível nacional a análise das amostras e deram negativo. Já tivemos casos suspeitos da ilha do Sal, de Santiago, e inclusive de São Vicente. Até agora todas as amostras processadas têm estado negativo”, sublinhou.

Com isso, a mesma garantiu que o país já tem a capacidade de resposta quanto a doença que já se alastra em outros países e que “é bom que os serviços de saúde de Cabo Verde estejam em alerta”.