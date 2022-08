Adiamento do campeonato nacional de boxe: ARBSV considera uma “falta de respeito” para com os atletas da modalidade

30/08/2022 23:48 - Modificado em 30/08/2022 23:51

A Associação Regional de Boxe de São Vicente (ARBSV), Valdo Reis, considerou uma falta de respeito para com os atletas do boxe, na sequência do adiamento do Campeonato Nacional da modalidade que estava agendada de 2 a 4 de Setembro no pavilhão desportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia.

Em declarações ao Notícias do Norte, Valdo Reis explicou que há mais de um mês os atletas, feminino e masculino, iniciaram a preparação para o campeonato Nacional de Boxe, mas infelizmente na passada segunda-feira receberam a “triste” notícia do presidente da Federação Cabo-verdiana de Boxe de que a competição foi adiada.

“Os treinos foram duros na tentativa de fazer uma pré-seleção para escolher os melhores. Os treinos intensos aconteciam de domingo a domingo e muitos atletas e treinadores sacrificaram outras atividades para se prepararem para a competição”, lamentou o presidente da ARBSV.

Conforme Valdo Reis, a associação recebeu uma nota da Federação Caboverdiana de Boxe (FCB) que aponta que o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) está sem condições de subsidiar o campeonato na sua totalidade, para além de outros fatores.

Reis considera que o adiamento da competição foi uma “falta de respeito” para com a modalidade, quando se nota que esforços têm sido feito para a realização de competições de outras modalidades.

“Para futebol, andebol, basquetebol, entre outros existem milhões de escudos para a concretização de competições nacionais e até em outros países. Já o boxe já deu provas do quanto somos capazes com os nossos atletas a conseguirem trazer troféus para Cabo Verde”, sublinhou Valdo Reis.

O presidente da ARBSV falou no “desânimo e falta de motivação”, após os atletas terem recebido a informação do adiamento do campeonato. Tanto é que, disse, muitos tinham conseguido dispensa do trabalho para participarem na competição.

FCB esclarece sobre o adiamento: Logística e transporte são os principais fatores

O Notícias do Norte entrou em contacto com o presidente da FCB, Manuel Monteiro, que confirmou o adiamento da competição, e disse estar ligado a uma série de situações. Um dos primeiros motivos apontado por este responsável prende-se com as competições de outras modalidades que coincidiram com o mês de Agosto.

“Na cidade da Praia não houve espaço para albergar os atletas. É hábito os nossos atletas se fixarem no Estádio Nacional e fomos informados de que o espaço está todo reservado a atletas de futebol feminino e de voleibol, que seriam por volta dos 100 e tal atletas”, exemplificou.

Um outro fator, apontou, tem a ver com as passagens de ida e volta dos atletas de São Vicente e Sal e que o valor a cobrar seria um pouco mais de 800 contos, o que a seu ver seria um “montante exorbitante” para a FCB, levando em conta que este ano a federação não conseguiu muitas parcerias.

O mesmo acrescentou que a este problema se junta o problema de transporte interilhas que têm uma programação complicada para os atletas trabalhadores. Manuel Monteiro disse que a federação preferiu não arriscar e evitar que os atletas ficassem retidos na ilha, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com atletas de futebol a bem pouco tempo.

A federação decidiu avançar com o adiamento e que “possivelmente”, conforme avançou o seu presidente, o campeonato nacional de boxe possa acontecer em meados do próximo mês de Outubro.

“No meio do próximo mês vamos organizar espaço para albergar os atletas e conseguir passagens via marítima. O campeonato vai ser, minimamente programado para não prejudicar os atletas no seu dia a dia e no relacionamento com os seus patrões”, garantiu Manuel Monteiro que espera no próximo ano fazer a marcação da data da competição com antecedência e evitar coincidir com datas de competições de outras modalidades.

A prova que estava prevista para acontecer esta semana pretendia contar com os pugilistas das regiões desportivas de São Vicente, Fogo, Santiago Norte e Santiago Sul, onde as associações realizaram os seus campeonatos regionais, para além de pugilistas convidados em representação do Fogo e do Sal.

AC – Estagiária