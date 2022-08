Voleibol/Campeonato Nacional: Interclube e Atlético conseguem passaporte para final do escalão masculino

30/08/2022 15:27 - Modificado em 30/08/2022 15:27

As equipas do Interclube da Praia e Atlético de São Vicente, garantiram esta segunda-feira, a passagem para a final do campeonato nacional de voleibol, em masculino, ao vencer, nas meias-finais, o Paulense e a Graciosa, respectivamente.

Em jogos disputados no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia, o Interclube venceu os rapazes de Santo Antão Norte por 3-1 com os parciais de 25-16, 23-25, 25-14 e 25-16.

Por sua vez, o Atlético bateu a Graciosa por 3-1, com os parciais de 21-25, 25- 21, 19-25 e 26-25, arredando assim os atuais campeões nacionais da final.

A final está marcada para hoje às 20:30, no Pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia, assim como a da prova feminina, que vai colocar frente a frente ABC e Sevens Stars, jogo previsto para às 18:30.

A prova feminina conta com a participação de seis equipes divididas em dois grupos de três, sendo o grupo A constituído por Seven Stars (Santiago Sul), Graciosa (Santiago Norte) e Fonte Francês (São Vicente) e o grupo B pelas formações do ABC (Santiago Sul), Paulense Volley (Santo Antão) e Voley Clube de Espargos (Sal).

Já em masculino, Interclube (Santiago Sul), AVS (Sal) e Atlético (São Vicente) integram o grupo A, enquanto as formações da Graciosa (Santiago Norte), EVA (Santiago Norte) e Paulense DC (Santo Antão Norte) constituem a poule B.

Inforpress