Probabilidade de formação de depressão tropical nas próximas 48 horas poderá condicionar o estado do tempo no arquipélago

30/08/2022 15:06 - Modificado em 30/08/2022 15:06

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) comunicou esta segunda-feira, 29, que as previsões do tempo indicam para o desenvolvimento de um sistema tropical junto da costa ocidental africana, com alguma probabilidade de evoluir para uma depressão tropical nas próximas 48 horas.

Segundo o INMG, nesta deslocação dessa depressão em direção oeste-noroeste poderá condicionar o estado do tempo no arquipélago nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

A mesma fonte indicou que a passagem deste sistema pode ser acompanhada de ocorrência de precipitação intensificação do vento e possível agravamento do estado do mar com maior incidência a norte-nordeste do arquipélago.

Neste sentido, o INMG disse que fará o acompanhamento permanente do sistema e dependendo da sua evolução emitirá novas informações, nas próximas 24 horas.