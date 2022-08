Língua materna passa a ser ministrada como disciplina opcional a partir do 10º ano

30/08/2022 15:06 - Modificado em 30/08/2022 15:06

Odiretor nacional da educação, Adriano Moreno, anunciou que no próximo ano letivo a língua materna vai passar a ser ministrada como disciplina opcional a partir do 10º ano de escolaridade. A ideia é reforçar a identidade cabo-verdiana e aprofundar mais sobre a língua materna, sublinhou o responsável.

“O aluno do 10º ano pode escolher a língua cabo-verdiana numa tentativa de melhor compreender o que são as diferentes línguas. Este aluno pode ainda escolher língua e cultura cabo-verdiana como também forma de reforçar aquilo que é identidade cabo-verdiana”, anunciou este responsável que falava em programa da RCV.

Questionado sobre quem vai ensinar a língua cabo-verdiana a partir do 10º ano, Adriano Moreno responde que são professores licenciados em estudos cabo-verdianos e portugueses. Com isso, avançou, o Ministério da Educação a promover a partir do dia 5 de setembro algumas sessões de formação a estes professores que vão ser trabalhados neste sentido.

Neste momento disse estarem à espera de informações avançadas pelas escolas sobre os alunos que optarem pela disciplina. Segundo este responsável a disciplina é opcional porque ainda se está a fazer uma experiencia e não podemos obrigar o aluno do 10º ano obrigatoriamente estudar a língua materna em que a ideia é aprofundar.

Adriano Moreno esclarece ainda que a identidade nacional vai ser reforçada com a introdução de disciplina de história e geografia de Cabo Verde a partir do 5º ano.