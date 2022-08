Governo compromete-se a reforçar condições de trabalho dos Jornalistas no país

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, garantiu que o Governo irá continuar a reforçar as condições de trabalho dos jornalistas no país.

Em declarações à imprensa, no âmbito da sua visita à ilha de São Nicolau, Lourenço Lopes falou da “vontade” do Governo em reforçar as condições de trabalho dos jornalistas cabo-verdianos.

“Um jornalismo de qualidade deve ter determinadas condições, a nível de equipamentos, boa formação dos recursos humanos, ou seja, criar todas as condições para que tenhamos profissionais motivados para exercer um jornalismo de qualidade”, afirmou.

Lourenço Lopes sublinhou a necessidade de se fazer um trabalho no campo mediático cada vez com mais sustentabilidade dos órgãos, públicos e privados, assim como criar condições para os produtores de conteúdos a nível nacional.

Reforçou ainda que o sector da Comunicação Social “é vital” para dar voz às populações, reforçar a cidadania, a democracia, mas que seja também factor de unidade e coesão nacional.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro esteve também de visita à Rádio Comunitária do Tarrafal, Sodad FM, e salientou a abertura do Governo em continuar a “estimular” as rádios comunitárias.

“As rádios comunitárias são um bom exemplo da democracia local, dando voz às comunidades. E é nossa obrigação continuar a estimula-las, quer na mobilização de equipamentos quer também na formação, para uma boa promoção dos diferentes municípios”, avançou.

Lourenço Lopes destacou ainda, no âmbito da sua visita ao Município Tarrafal, o trabalho que tem sido feito neste concelho, que, segundo o mesmo, é um bom exemplo da “parceria e complementaridade” entre o Governo e os municípios.

No quadro da sua deslocação a São Nicolau, o governante tem na agenda visitas de cortesia às autoridades locais e aos órgãos de comunicação social públicos e ainda entrega de uma viatura à Inforpress, na ilha.