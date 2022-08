Cabo Verde com stock de vacinas contra a covid-19 para uso até Abril de 2023

28/08/2022 23:54 - Modificado em 28/08/2022 23:55

Cabo Verde possui um stock de vacinas contra a covid-19, de 54.774 doses da Pfizer para serem utilizadas até Dezembro de 2022 e 31.072 doses da vacina Sinopharm para serem usadas até Abril de 2023.

A informação foi avançada à Inforpress pelo Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, que sublinhou ainda que para se fazer uso do stock de 2022, antes do fim do prazo, as pessoas devem ir aos centros de saúde tomarem as doses que lhes faltam.

Barreto informou ainda que 280.036 adultos já estão completamente vacinados, sendo que 36% já tomou a dose de reforço.

A contabilização indica que 39.754 adolescentes já estão completamente vacinados. Ou seja, cerca de (74%).

Cabo Verde, neste momento, está a fazer a segunda dose de reforço.

De acordo com dados do Ministério de Saúde, até sexta-feira,26, o País contabilizava 20 casos activos, 61.821 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.306 casos positivos acumulados.

Inforpress